غرفتا التجارة الليبية واللبنانية توقعان اتفاقية لتسهيل إجراءات العلاج والدراسة

وقّع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي مع نظيره اللبناني اتفاقية تنص على سرعة البدء في إجراءات الرّحلات الجويّة المباشرة وتسهيل إجراءات علاج مرضى الأورام في المستشفيات اللبنانية المعتمدة دوليا.

جاء ذلك عقب زيارة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” إلى لبنان التقى فيها نظيره اللبناني “محمد شقير” و مسؤولين اقتصاديين وتجاريين، حيث ناقشوا إمكانية تعزيز تعاون القطاع الخاص في كلا البلدين، وتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي في كثير من المجالات.

ووفق الاتحاد العام الليبي، فقد أبدى الرعيض ارتياحا حيال استعداد لبنان للتجاوب مع دعوات اتحاد الغرف بتسهيل علاج المرضى، وبخاصة مرضى الأورام والعقم وأمراض العظام والأعصاب والعيون والقلب، مؤكدا أن هذا الملف يعدّ أولوية ليبية.

وذكر الاتحاد توصلهم إلى جملة من الاتفاقيات مع الطرف اللبناني، بالإضافة إلى الاتفاق في الملف الصحي، ومنها أن يتواصل اتحاد الغرف اللبناني مع الجهات المختصّة، ويعقد اللقاءات الفنية لتسهيل إجراءات البدء في الرّحلات الجويّة المباشرة، بالإضافة إلى العمل على تسيير خط بحري للركاب من طرابلس إلى طرابلس، وتسهيل الإجراءات للطلبة اللّيبيّين الرّاغبين في الدّراسة بالجامعات اللّبنانيّة ذات التّصنيف العالمي.

كما اتفق الطرفان على تأسيس منصّة دائمة للتلاقي والحوار وتنظيم النّشاطات التّجارية المختلفة، تحت مسمّى “مجلس التعاون اللّبناني اللّيبي للتجارة والاستثمار”، بالإضافة إلى تفاهم مبدئي على تنظيم منتدى التّعاون المشترك للتجارة والاستثمار، يشارك فيه رؤساء ومؤسسات ومختصون ومسؤولون ورجال أعمال ومستثمرون ليبيّون ولبنانيون في ديسمبر القادم.

المصدر: الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة – ليبيا

