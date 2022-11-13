تشكيل فريق للاستقصاء حول ظاهرة موت خلايا النحل بمنطقة الوسيطة

البيضاء 13 نوفمبر 2022 (وال) _ قامت إدارة البحوث والدراسات بمركز البحوث الزراعية والحيوانية بمدينة البيضاء، بتشكيل فريق بحثي للاستقصاء حول ظاهرة الموت المفاجىء لخلايا النحل بمنطقة الوسيطة شمال مدينة البيضاء، وذلك بناءً على النداء العاجل لمربي النحل بشأن هذه الظاهرة، وبتعليمات من مدير عام مركز البحوث الزراعية والحيوانية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية قالت مدير إدارة الإرشاد والإعلام بمركز البحوث الزراعية البيضاء شيخة سلام: تم تشكيل فريق عمل بحثي مكون من خبراء ومختصين من داخل وخارج المركز، بهدف زيارة المناحل بالمنطقة المذكورة آنفآ وجمع العينات والتقصي عن مسببات الانهيار.

وأضافت سلام: الفريق سارع إلى الكشف عن العينات مخبريآ في معامل جامعتي بنغازي وعمر المختار، وتم استخلاص النتائج من خلال الزيارة الميدانية لحوالي (500) خلية نحل، وتبين بالدليل موت للنحل بشكل غير طبيعي في ثلاثة مناحل، وثبُت مخبريآ وجود جراثيم النيوزيما ببعض المناحل.

وأشارت إلى أنه أُعِد تقرير مفصل حول أعراض المرض ومسبباته، والتوصيات التي اقترحها الفريق للحد من هذه الظاهرة وتجنبها مستقبلآ. (وال _ البيضاء) ه ع

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