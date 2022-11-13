المنقوش تبحث مع نظيرها المالطي عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش خلال استقبالها نظيرها المالطي إيان بورج والوفد المرافق له عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين بحضور عدد من الوزراء بالحكومة.

وناقش الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية البلدين، وسُبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة في عدة مجالات أهمها الطاقة والتعليم والصحة وملف الهجرة غير الشرعية، وكذلك التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتباحث الجانبان حول زيادة التعاون في المجال القنصلي، وتسهيل إجراء التأشيرات للمواطنين من البلدين تشجيعاً لعمل القطاع الخاص، وأيضاً فتح المجال الجوي وتسيير الرحلات بين مطارات ليبيا ومالطا.

من جانبه أكد وزير الخارجية المالطي على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا ومالطا، ورغبة بلاده في تقوية هذه العلاقات الثنائية في كافة المجالات واستمرارها بما يضمن مصلحة البلدين، مشيرًا إلى دعم بلاده للجهود الليبية في الاتفاق على قاعدة دستورية والوصول إلى انتخابات عادلة وشفافة.