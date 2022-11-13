الدبيبة يبحث مع وزير الخارجية المالطي التعاون في مجالات الطاقة

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع وزير خارجية مالطا التعاون في مجالات الطاقة، وفتح الملف الجوي بين البلدين من خلال مطاري معيتيقة وبنينا، وزيادة التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال استقباله بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، وزير الخارجية المالطي إيان بورج والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية التي تهم البلدين.

ومن جانبه أكد بورج على أهمية الزيارة ومناقشة ملفات هامة مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بشأن دعم الانتخابات في ليبيا وإنجاح المحادثات الاقتصادية في مجال الطاقات المتجددة التي جرت بين وزيرة الطاقة المالطية ووزير النفط والغاز محمد عون.

من جهتها، كشفت المنقوش، خلال مؤتمر صحفي بطرابلس، عن مبادرة مالطية بشأن ليبيا، متوقعة استئناف الرحلات الجوية بين البلدين قريباً، لافتة إلى أنها ناقشت مع وزير الخارجية المالطي فرص وعوائق فتح المجال الجوي المالطي أمام الشركات الجوية الوطنية.