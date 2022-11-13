الدبيبة يناقش مع وزير الخارجية المالطي عددًا من الملفات الاقتصادية أهمها مجالات الطاقة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، وزير الخارجية المالطي “إيان بورج” والوفد المرافق له، بالعاصمة طرابلس.

ونوقش خلال اللقاء الذي جمع الطرفين، وبحضور وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، عددًا من الملفات الاقتصادية والسياسية التي تهم البلدين.

وأكد الدبيبة، ضرورة زيادة التعاون بين ليبيا ومالطا في مجالات الطاقة، وفتح الملف الجوي بين البلدين، من خلال مطاري معيتيقة وبنينا، إضافةً إلى زيادة التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومن جهته أكد الوزير المالطي، أهمية زيارته لليبيا، ومناقشته لملفات مهمة، كدعم الانتخابات في ليبيا وإنجاح المحادثات الاقتصادية في مجال الطاقات المتجددة، التي تمت بين وزيرة الطاقة المالطية ووزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون.

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