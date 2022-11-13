المقريف يفتتح مدرسة ابن خلدون في تاجوراء

افتتح وَزِير التّربية والتّعليم موسى المقريف بتاجوراء مدرسة ابن خلدون للتّعليم الأساسي التي تضم 8 فصول دراسِية ومعمل للحاسوب وآخر للفيزياء، بعد إتمام إنشائِها من جدِيد بتنفيذ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتجهيزها من قِبل مَصلحة المَرافق التّعليمية.

وحضر الاِفتتاح مُدير مصلحة المرافق التعليمية علي قويرح وعَميد بلدية تاجوراء خالد الأزرق، ومُراقب التّربية والتّعليم سمير أبي الأشهر وعَدد من مُديري المكاتب والإدارات بالمُراقبة، وعَدد من أولياء أمور الطلبة.

وقال المقريف خلال الاحتفالية إن اِفتتاح هذه المدرسة جاء ضمن خطة الوزارة لصيانة العديد من المدارس والمؤسسات التّعليمية بعد إتمام صيانتها الشاملة، أو إنشائِها من جديد، مثمناً جُهود جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومصلحة المَرافق التّعليمية، وما يبذلونه من جُهود سَابقوا فيها الزمن بما يضمن تهيئة البيئة التعليمية للطلاب.