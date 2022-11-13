المقريف يبحث خطة الأمم المتحدة في ليبيا للسنوات الثلاث المقبلة

بحث وزير التربية التعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف مع الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا «يونيسف» ميكيلي سيرفادي والوفد المرافق له، خطة المنظمة في ليبيا خلال السنوات الثلات المقبلة.

ومن المقرر أن تركز خطة منظمة «يونيسف – ليبيا» خلال السنوات الثلاث المقبلة على ثلاثة ملفات رئيسية هي: تدريب المعلمين، ومهارات التعليم عن بُعد، وتنمية المهارات لدى تلاميذ الصفوف الأولى، حيث أكد سيرفادي على أهمية محاور الخطة، مشددًا على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة.

من جهته، استعرض المقريف خلال اللقاء جهود إدارتي رياض الأطفال والنشاط المدرسي بالوزارة الرامية إلى تنمية مهارات الأطفال وكذلك جهود الوزارة في ملف التعليم عن بُعد وما توصلت إليها جهودها بالخصوص، مشيدًا بجهود وبرامج عمل «يونيسف ليبيا» خلال العام الحالي، معرباً عن أمله في توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا ووزارة التربية والتعليم تكون مستندة إلى جدول زمني واضح.

وناقش الطرفان خطة المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والمركز الوطني للتوحد وما أسهمت فيه من تأهيل 12 من أطفال المركز وإدماجهم للدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة.