لجنة متابعة المشاريع الاستراتيجية تتابع أعمال مشروع التابع لجمعية الدعوة الإسلامية

أجرت لجنة متابعة المشاريع الاستراتيجية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، زيارة إلى مشروع قرجي الاستثماري المملوك لجمعية الدعوة الاسلامية العالمية.

وعُقد اجتماع بين أعضاء اللجنة ومدير مكتب المشروعات والتنفيذ الذاتي بالجمعية، والمهندسين والمستشارين المشرفين على المشروع.

ونوقش خلال الاجتماع آلية الإسراع في تنفيذ الأعمال بالمشروع، فضلًا عن الاطلاع على آلية التنفيذ الاعمال التي تم المباشرة فيها، كما تمت الاطلاع أيضًا على كل الخطوات والإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالأعمال المراد تنفيذها مع الشركات الأجنبية والمتعاقد معها سابقا بالخصوص.

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