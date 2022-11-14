أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار 🇺🇲

5.1875 ~5.1900 د.ل

▪️تحويل تركيا 🇹🇷 🇺🇲

1.75

▪️اليورو 🇪🇺

5.3100 د.ل

الباوند =6.07 د.ل

▪️تحويل تركيا 🇹🇷 🇪🇺

5.50

▪️الدينار التونسي 🇹🇳

1000 د.ل =630 د.ت

آونصة الذهب :

1770.61 $ 🔼

🔵 كسر ذهب :

عيار 18 ب215.00 دينار 🔼

عيار 21 ب250.83 دينار 🔼

🔵 ذهب جديد :

عيار 18 ب290 دينار

عيار 21 ب320 دينار

🔵 ذهب مستعمل :

عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار

عيار 21 من 280 دينار وحتى 300 دينار

🔵 فضة كسر

من 2.10 ~2.50 دينار 🔼

فضة جديدة :

من 10 دينار وحتى 30 دينار

الدولار بشيك الوحدة =5.30 د.ل

الدولار بشيك التجارة والتنمية =5.30 د.ل

نسبة سحب البطاقات =3.50%