تغييرات للدولار واليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 14 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.902 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.054 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7647 دينار، والدولار الكندي 3.6929 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2639 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3039 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3346 دينار، والدينار التونسي 1.5373 دينار، والدرهم المغربي 0.4582 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم: