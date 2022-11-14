استمرار أعمال صيانة الحفر والهبوطات بساحة وقوف الطائرات بمطار معيتيقة

أكدت مصلحة المطارات استمرار تنفيذ أعمال مشروع صيانة الحفر والهبوطات بساحة وقوف الطائرات بمطار معيتيقة بطرابلس، المتعاقد على تنفيذه مع شركة أركاز ليبيا للمقاولات العامة لصيانة مساحة 3000 متر مربع.

وأعلنت المصلحة الانتهاء من المرحلة الثانية، وصيانة مساحة 1700 متر مربع، وبدء العمل على المرحلة الثالثة والأخيرة، لصيانة مساحة 1300 متر مربع، لتصل نسبة إنجاز المشروع إلى 70%.

يشار إلى أن مطار معيتيقة يشهد أعمال تطوير وصيانة وتحسينات لكافة مرافق المطار، بما فيها أعمال التوسعة لصالة الركاب، دون أن يؤثر ذلك على سير الرحلات الجوية .