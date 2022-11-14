الحكومة تناقش مع غرفة طرابلس التجارية دعم القطاع الخاص للتنمية ورفع التعاون مع تونس

عقد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد اجتماعاً مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس مجلس إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمناقشة قضايا متعلقة بدعم القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية، ومناقشة استضافة ليبيا لغرف التجارة بدول حوض المتوسط.

ووجه رئيس الوزراء المجتمعين بضرورة التعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والتواصل مع رجال الأعمال التونسيين من أجل رفع حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.