يتوسع المغرب في إنتاج وتخزين الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ضمن مخططات الدولة الأفريقية للحدّ من الانبعاثات الكربونية، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 52% من المزيج الكهربائي بحلول 2030، مقابل 40% في الوقت الحالي.

وأطلق المغرب بالتعاون مع بلجيكا مشروعًا لإنتاج وتخزين الطاقة الحرارية من مصادر الطاقة المتجددة داخل مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية، وفقًا لموقع موركو وورلد نيوز (moroccoworldnews).

وتعوّل المملكة على مشروع مجمع ورزازات للطاقة الشمسية لإحداث نقلة نوعية في توفير إمدادات الكهرباء النظيفة، بحسب المعلومات التي رصدتها منصّة الطاقة المتخصصة.

The post المغرب يستعين ببلجيكا لتخزين الكهرباء في مجمع ورزازات للطاقة الشمسية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا