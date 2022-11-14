الدولار يعود للارتفاع واليورو يتراجع في السوق الرسمية

الوطن| متابعات
ارتفع متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، إلى 4.90 دينار مقابل 4.89 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي.
وانخفض سعر اليورو إلى 5.05 دينار مقابل 5.06 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.76 دينار مقابل 5.79 دينار أمس.
وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار.
واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.26 دينار، بينما زاد سعر اليوان الصيني إلى 0.69 دينار مقابل 0.68 دينار أمس.
وتاليا قائمة لأسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.902 د.ل
|4.9142 د.ل
|4.8897 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.054 د.ل
|5.0666 د.ل
|5.0413 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.7647 د.ل
|5.7792 د.ل
|5.7503 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.6929 د.ل
|3.7022 د.ل
|3.6837 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2735 د.ل
|3.2817 د.ل
|3.2654 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1752 د.ل
|5.1882 د.ل
|5.1623 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4697 د.ل
|0.4708 د.ل
|0.4685 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.492 د.ل
|0.4932 د.ل
|0.4908 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6794 د.ل
|0.6811 د.ل
|0.6777 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.52 د.ل
|3.52 د.ل
|3.51 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.3039 د.ل
|1.3072 د.ل
|1.3007 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3346 د.ل
|1.3379 د.ل
|1.3313 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5373 د.ل
|1.5411 د.ل
|1.5335 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.353 د.ل
|0.353 د.ل
|0.352 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4582 د.ل
|0.4594 د.ل
|0.4571 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.29 د.ل
|1.3 د.ل
|1.29 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0077 د.ل
|0.0077 د.ل
|0.0077 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.809 د.ل
|0.809 د.ل
|0.809 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2639 د.ل
|0.2646 د.ل
|0.2632 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.695 د.ل
|0.6967 د.ل
|0.6932 د.ل
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