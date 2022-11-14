اقتصاد

المركزي يبحث مع المصارف السياسات التمويلية للمشروعات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

بحث مصرف ليبيا المركزي مع المصارف التجارية، السياسات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وحدة المشروعات الصغرى والمتوسطة بالمصرف الأحد، مع مسؤولي التمويل والائتمان بالمصارف التجارية، السياسات التمويلية الاسترشادية الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وبحث المجتمعون، ألية إنشاء الترتيب الإداري اللازم بالمصارف التجارية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوزيع المحفظة التمويلية ومدى تخصيص النسب المقررة لتمويل هذه المشروعات.

وتخلل الاجتماع عرض إسترشادي للضمانات المصرفية المقبولة الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

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الوطن الليبية

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