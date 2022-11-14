استعراض اشتراطات مصرف الادخار في الإقراض السكني للشباب والأسر المحتاجة

عقدت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة أمس الأحد اجتماعاً بحضور رئيس الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري أبوبكر الغاوي، ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري، لمناقشة استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها بشأن هذه المبادرة وضوابط واشتراطات مصرف الادخار في الإقراض السكني وعملية التمويل اللازمة للمبادرة.

كما تم مناقشة جاهزية المواقع المستهدفة محلياً لبرنامج الإقراض.

والذي تم الإعلان عنه من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة منتصف شهر أغسطس الماضي.