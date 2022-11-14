خاص.. آمين عام الإتحاد الليبي للتأمين يصرح لصدى حيال فعاليات المؤتمر الدولي لأخطار النفط

صرح آمين عام الإتحاد الليبي للتأمين “علي الرقيعي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين قائلاً: إن الإتحاد الليبي للتأمين يدعم الملتقيات لخدمة قطاع التأمين ويشجع شركات التأمين على إقامة المؤتمرات والملتقيات في جميع أنواع التأمين.

وأضاف “الرقيعي” أن الملتقيات تساهم في ربط العلاقة بين شركات التأمين والجمهور المؤمن سواء من شركات أو أفراد، كما تساهم كذلك في تطور قطاع التأمين الليبي من خلال المحاضرات التي يتم القائها، والتي تطرح العديد من الأمور والأفكار التي تهم قطاع التأمين وتساهم في ربط العلاقة بين السوق الليبي والأسواق العالمية.

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