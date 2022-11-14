خاص.. “إنكيسة” يصرح لصدى حيال خدمات شركة ليبيا للتأمين ويوضح كيفية التعاقد مع الشركات الصحية

صرح مدير عام شركة ليبيا للتأمين “أحمد إنكيسة” لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين خلال ندوة تأمينات أخطار النفط ، حيث قال: بحكم أن شركة ليبيا للتأمين هي الرائدة في مجال التأمين الليبي وبحكم أهمية قطاع التأمين قمنا ولأول مرة في طرابلس بتنظم ندوة لإعطاء فكرة للمهتمين بهذا القطاع وأهمية تأمين النفط .
أما فيما يتعلق بالتأمين الصحي قال “إنكيسة” : نتمنى أن يكون هناك إهتمام وتنضم مثل هذه الندوات بشكل أكبر في مجال التأمين الصحي باعتباره حساس جدًا ونحن في قطاع التأمين نقوم بواجباتنا على أكمل وجه .
وأشار “إنكيسة” إلى أن التعاقد مع الشركات الصحية والمصحات يكون عن طريق طرف ثالت وسيط يهتم بجانب ضبط المعايير وخدمات تقديم العلاج.
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