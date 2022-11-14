تراجع لليورو والاسترليني وصعود للنفط واستقرار الدولار في الأسواق العالمية

سجلت أسواق الطاقة في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، ارتفاعً لتعاقدات خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي ولكنها تخلت في ما بعد عن بعض المكاسب بسبب ارتفاع الدولار .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3‎% إلى 96.30 دولارا للبرميل بحلول الساعةبعدما ارتفع 1.1‎% عند إغلاق الجمعة كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ايضاً إرتفاعاً ب0.3‎% إلى 89.19 دولارا للبرميل .

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 ‎%‎ إلى 1761.86 دولارا للأوقية ، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ أغسطس في تداولات الجمعة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3‎% إلى 1764.80 دولارا.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار على إرتفاع اليوم الإثنين، بعد الانخفاض الحاد الذي سجله في الأسبوع الماضي ، وانخفض اليورو في آخر تداول 0.2‎% إلى 1.0331 دولار، وسجل الجنيه الإسترليني 1.1798 دولار بانخفاض 0.31‎% .