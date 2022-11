مراقب بشركة البروج للعمليات النفطية: بادرة جيدة من شركة ليبيا لتأمين تنظيم فعاليات مؤتمر الدولى لأخطار النفط في ليبيا

قال مراقب بشركة البروج “خالد بن عيسى” للعمليات النفطية في تصريح لقناة تبادل، اليوم الاثنين بإن بادرة جيدة من شركة ليبيا لتأمين تنظيم فعاليات مؤتمر الدولى لأخطار النفط في ليبيا.

وأكد “بن عيسى” بأن المؤتمر الدولى به تبادل معلومات ومداخلات من شركات أجنبية تفيد بإعادة مجدد الوثيق لسنة 2023.

وأضاف “بن عيسى” بأن مثل هذه المؤتمرات مهمة جداً لقطاع النفط في ليبيا، والذي يعتبر قطاع حيوي ويهم الشركات النفطية والمؤسسة الوطنية للنفط.

