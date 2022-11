اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي تتابع الإجراءات التنفيذية للمبادرة

ناقشت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة في اجتماعها أمس الأحد الإجراءات التنفيذية التي تم تنفيذها وضوابط واشتراطات مصرف الادخار في الإقراض السكني وعملية التمويل اللازمة للمبادرة والوقوف على آليات العملية التنفيذية للمبادرة، إضافة إلى مناقشة جاهزية المواقع المستهدفة محليا لبرنامج الإقراض.

وحضر الاجتماع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري “أبوبكر الغاوي” ووزير الشباب بالحكومة “فتح الله الزني” ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري وعضو مجلس إدارة المصرف، إضافة إلى مسؤولي صندوق الزكاة ولجنة متابعة تنفيذ المبادرة.

