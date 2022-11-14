“الدبيبة” يتفق مع وزراء حكومته على استقرار الشركة البريقة وتعزيز قدرتها على أداء مهامها

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الاثنين بديوان المؤسسة الوطنية خلال اجتماع مع وزراء النفط والغاز “محمد عون” والاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” والمالية “خالد المبروك” ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير شركة البريقة لتسويق النفط، على جملة من الخطوات الإجرائية التي تساهم في استقرار الشركة البريقة، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها.

حيث نوقش خلال الاجتماع الالتزامات القائمة على شركة البريقة، وآلية تحديد الاحتياجات من الوقود، والمشاكل التي تواجه الشركة مع شركات التوزيع، إلى جانب مناقشة البدء بمشروع إنشاء خزانات جديدة للشركة في مدينة طرابلس.

وأكّد “الدبيبة” خلال كلمته على ضرورة البدء بتسوية الالتزامات بين وزارة المالية وشركة البريقة، من أجل تصحيح أوضاع الشركة، مشدداً على ضرورة مراقبة تنظيم ملف المحروقات من حيث العلاقة بين شركة البريقة وشركات التوزيع، بحيث يتم متابعة العلاقة التعاقدية من كافة جوانبها.

وأصدر”الدبيبة” تعليماته لمصلحة أملاك الدولة بالشروع في إجراءات تسليم الموقع الجديد لشركة البريقة للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء خزانات جديدة لضمان ديمومة توفر الوقود، في ظل ما تعانيه شركة البريقة جراء عدم وجود خزانات لها منذ أكثر من 8 سنوات، الأمر الذي يؤدي إلى نقص الكميات بين حين وآخر.

كما حضر الاجتماع ووكيلي وزارة المواصلات لشؤون النقل البحري والنقل الجوي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات.

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