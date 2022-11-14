مدير عام مصلحة الجمارك يؤكد على ضرورة تكاثف الجهود لتعزيز كفاءة العمل الجمركي

قام مدير عام مصلحة الجمارك اللواء “سليمان علي سالم” بزيارة تفقدية لمركز جمرك ميناء طرابلس البحري للوقوف على أخر المستجدات حول مشروع الأسيكودا العالمي ومدى جاهزيته .

كما قام رئيس المركز بإطلاع المدير العام بمستجدات المشروع وماتم الوصل إليه من خلال زيارة ميدانية داخل الميناء أعطى الإذن باستئناف العمل بمنظومة الإجراءات الجمركية وتجهيز صالة الحاسب الألي، كما قام اللواء تفقد باقي الأقسام التابعة للميناء بما فيها قسم الحاويات وتتبع الشاحنات حيث جرى استعراض بعض التطبيقات المستخدمة في عملية تتبع الحاويات.

أكد “سالم” على ضرورة تكاثف الجهود لتعزيز كفاءة العمل الجمركي وسعي المصلحة لتدليل كافة المعوقات للرفع من مستوى التجارة العالمية بما يعود بالنفع على البلاد.

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