الشروع في تنفيذ مشروع خزانات جديدة للبريقة بطرابلس وتسوية التزامها مع المالية

عقد صباح اليوم الاثنين بالعاصمة طرابلس اجتماع موسَّع برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، وحضور وزراء النفط والغاز ، والاقتصاد والتجارة، والمالية ، ووكيلي وزارة المواصلات لشؤون النقل البحري والنقل الجوي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير شركة البريقة لتسويق النفط،لمناقشة الالتزامات القائمة على شركة البريقة، وآلية تحديد الاحتياجات من الوقود، والمشاكل التي تواجه الشركة مع شركات التوزيع.

وأكّد الدبيبة خلال الاجتماع، على ضرورة البدء بتسوية الالتزامات بين وزارة المالية وشركة البريقة، من أجل تصحيح أوضاع الشركة، مشددا على ضرورة مراقبة تنظيم ملف المحروقات.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته لمصلحة أملاك الدولة بالشروع في إجراءات تسليم الموقع الجديد لشركة البريقة للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء خزانات جديدة لضمان توفر الوقود، في ظل ما تعانيه الشركة جراء عدم وجود خزانات لها منذ أكثر من 8 سنوات.