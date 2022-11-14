بسقف سحب 2000 دينار.. الوحدة يفيد بتوفر السيولة النقدية بكافة فروعه

أفاد عضو مكتب الإعلام بمصرف الوحدة سمير الأعمى بتوفر السيولة النقدية في جميع فروع المصرف المنتشرة في كافة المدن طيلة شهر نوفمبر الجاري.

وأضاف الأعمى في تصريح لتطبيق بكم الإخباري أن المصرف حدّد سقف السحب بـ 2000 دينار شهريا، بينما تبلغ قيمة السحب من جميع الصرافات الآلية 300 دينار في كل عملية سحب، وبقيمة (600) دينار شهريا، ومبلغ (600) دينار قيمة السحب عبر خدمة موبي كاش بلص، و3000 قيمة الصك المصدق شهريا، والشراء من منافذ البيع المباشر 500 دينار أسبوعيا وبقيمة إجمالية 1500 دينار شهريا.