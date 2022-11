استمرت أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رصف محطة الحاويات، اليوم الاثنين بمحاذاة الأرصفة الجديدة داخل ميناء المنطقة الحرة بمصراتة على مساحة 50 ألف متر مربع، والتي تعتبر هذه أول محطة حاويات يتم تنفيذها على مستوى الموانئ الليبي, حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 70‎%‎.

وتضمن المشروع محطة الحاويات الجديدة أعمال الرصف والبنية التحتية وساحة مجهزة لتشغيل الحاويات المبردة ومنظومة الانارة ونظام اطفاء الحرائق، وأنه سيتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل بمساحة إجمالية 150 ألف متر مربع.

The post المنطقة الحره مصراتة: نسبة الانجاز بمشروع محطة الحاويات بميناء مصراتة تصل إلى 70‎%‌‎ appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا