الدبيبة يجتمع بمسؤلي قطاعَي النفط والاقتصاد لحلحلة مشاكل شركة البريقة لتسويق النفط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الإثنين، اجتماعًا موسّعًا، مع وزراء النفط والغاز محمد عون، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والمالية خالد المبروك، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير شركة البريقة لتسويق النفط، وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومدير شركة النقل البحري، إضافة إلى عددٍ من وكلاء بعض الوزارات.

ونوقش خلال الاجتماع، الالتزامات القائمة على شركة البريقة، وآلية تحديد الاحتياجات من الوقود، والمشاكل التي تواجه الشركة مع شركات التوزيع.

وتطرق الاجتماع إلى البدء بمشروع إنشاء خزانات جديدة للشركة في مدينة طرابلس.

ومن جهته أكد الدبيبة، ضرورة البدء بتسوية الالتزامات بين وزارة المالية وشركة البريقة، من أجل تصحيح أوضاع الشركة، مشدداً على ضرورة مراقبة تنظيم ملف المحروقات من حيث العلاقة بين شركة البريقة وشركات التوزيع، بحيث يتم متابعة العلاقة التعاقدية من كافة جوانبها.

وأصدر الدبيبة تعليماته لمصلحة أملاك الدولة بالشروع في إجراءات تسليم الموقع الجديد لشركة البريقة للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء خزانات جديدة لضمان ديمومة توفر الوقود، في ظل ما تعانيه شركة البريقة جراء عدم وجود خزانات لها منذ أكثر من 8 سنوات، الأمر الذي يؤدي إلى نقص الكميات بين حين وآخر، وفق قول المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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