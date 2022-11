أكد عضو المجلس الأعلى للدولة “عادل كرموس” في تصريح لقناة تبادل اليوم الاثنين بأنه سيتم غدا الثلاثاء عقد جلسة المجلس بعد منع عقدها اليوم من قبل مجموعات مسلحة.

وأضاف “كرموس” بأن الجلسة ستناقش بنديْ المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

