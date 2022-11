نفى أمر قوة دعم الدستور والانتخابات “محسن الزويك” في تصريح لقناة تبادل اليوم الاثنين محاصرة قوة تابعة لدعم الدستور مكان انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة.

وقال “الزويك”: القوة التي حاصرت مكان انعقاد جلسة المجلس الأعلى ليس لنا بها أي علاقة، وأن قوة دعم الدستور لم تصدر أي أوامر بالعمل على المحاصرة.

