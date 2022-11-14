زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا ومالطا.. أهم محاور لقاء الرعيض و”كوتيار” بطرابلس

التقى رئيس الاتحاد العام محمد الرعيض، وكيل عام وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة لجمهورية مالطا “كريستوفر كوتيار”.

ونوقش خلال اللقاء الذي كان بحضور سفير دولة مالطا لدى ليبيا “تشارلز صليبا”، ومرافقيهما عن وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية بمالطا، أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

حيث شدد الرعيض على أهمية هذا التعاون الاقتصادي والتجاري؛ مؤكداً في ذات الحين على استعداد الجانب الليبي لتذليل كافة الصعاب وتهيئة الظروف أمام تعاون اقتصادي تجاري بين الجانبين.

ورحب الرعيض بفتح مالطا لخط طيران مع ليبيا، مُعتبرا هذه الخطوة دافعا للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ومن جانبه أبدى “كوتيبار” عن استعداد بلاده للتعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مالطا وليبيا، في مجالات عدة كالطاقة والكهرباء والتجارة؛ مشيراً إلى الخطوات التي ستُتَّخذ بالخصوص، منها تسهيل إجراءات السفر، وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين.

وأكد الأخير على الأهمية الاقتصادية الكبيرة التي تمثّلها ليبيا بالنسبة لدولة مالطا.

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