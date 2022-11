“الدبيبة” يفتتح معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات وتقنية المعلومات

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” رفقة وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اليوم الإثنين معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد “الدبيبة” خلال جولته داخل أجنحة المعرض المقام على أرضية معرض طرابلس الدولي على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في مجال التقنية والاتصالات.

وحضر افتتاح المعرض رئيس لجنة إدارة الشركة القابضة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات “محمد بن عياد” ورئيس الهيئة العامة للاتصالات “عبد الباسط الباعور” ومدير الهيئة العامة للمعارض “أبوبكر قنونة”.

الجدير بالذكر أن أعمال المعرض تتواصل خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 200 شركة ومؤسسة من القطاعين الخاص والعام.

