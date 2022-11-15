“الدبيبة” يعقد اجتماعا مُوسعا لمعالجة قضايا شركة “البريقة” لتسويق النفط

الوطن / متابعات

عقد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً موسّعاً، صباح الإثنين، في المؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس مجلس إدارتها، وعدد من وزراء حكومته، وبعض المسؤولين في الشركات ذات العلاقة بالقطاع النفطي، في مقدمتها شركة البريقة لتسويق النفط.

وأعلن المكتب الإعلامي للـ”الدبيبة”، أن الاجتماع جاء لمناقشة “الالتزامات القائمة على شركة البريقة، وآلية تحديد الاحتياجات من الوقود، والمشاكل التي تواجه الشركة مع شركات التوزيع، إلى جانب مناقشة البدء بمشروع إنشاء خزانات جديدة للشركة في مدينة طرابلس”.

ودعا الدبيبة خلال الاجتماع إلى مباشرة البدء في تسوية الالتزامات بين وزارة المالية وشركة البريقة، من أجل تصحيح أوضاع الشركة، مشدداً على ضرورة مراقبة تنظيم ملف المحروقات من حيث العلاقة بين شركة البريقة وشركات التوزيع، بحيث يتم متابعة

العلاقة التعاقدية من كافة جوانبها.

وأصدر الدبيبة تعليماته لمصلحة أملاك الدولة لتسليم الموقع الجديد لشركة البريقة؛ للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء خزانات جديدة لضمان ديمومة توفر الوقود، في ظل ما تعانيه شركة البريقة جراء عدم وجود خزانات لها منذ أكثر من 8 سنوات، الأمر الذي يؤدي إلى نقص الكميات بين الحين والآخر.