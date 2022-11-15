افتتاح معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات بطرابلس

افتتح على أرض معرض طرابلس الدولي أمس الاثنين، معرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية ودولية، لعرض أخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس لجنة إدارة الشركة القابضة للبريد والاتصالات.

وتستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 14 حتى 17 نوفمبر الجاري بمشاركة شركات من دول الصين،اليابان،تركيا،السويد،كوريا الجنوبية ،إيطاليا، وتونس.