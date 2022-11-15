تراجع الدولار وصعود لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 15 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8997 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0634 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7719 دينار، والدولار الكندي 3.6873 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2635 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3035 دينار، والدرهم الإماراتي 1.334 دينار، والدينار التونسي 1.5247 دينار، والدرهم المغربي 0.457 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: