المركزي: انخفاض طفيف للدولار واليورو والإسترليني يرتفعان

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انخفض متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، إلى 4.89 دينار مقابل 4.90 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.06 دينار مقابل 5.05 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.77 دينار مقابل 5.76 دينار أمس.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، في حين تراجع الدينار التونسي إلى 1.52 دينار مقابل 1.53 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.26 دينار، واليوان الصيني عند 0.69 دينار.

وتاليا قائمة أسعار العملات: