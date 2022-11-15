خاص.. “الأسمر” يصرح لصدى حيال فعاليات المؤتمر العلمي لمكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار

صرح مدير مكتب التفتيش والمتابعة بديوان المحاسبة الليبي “مصطفى الأسمر” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: مشكلة المشاكل في ليبيا هي الفساد، ولمكافحته يجب علينا نحن كديوان المحاسبة التواصل بمؤسسات المجتمع المختلفة، ويجب معرفتها بمستوى حجم الفساد.

وأضاف بالقول: بهذا نحن كديوان محاسبة نرى أن المواطن هو السلطة المساعدة الحقيقية في هذا المجتمع ونحاول أن نطرح له كل الحقائق بشفافية تامة، بمجهودات سنة كاملة يتم تلخيصها وتحديثها وإبرازها في ملاحظات بالغة الأهمية.

وناشد “الأسمر” كذلك كافة الزملاء في جميع الوحدات الإدارية المختلفة بالتعاون وبأن يكونوا البذرة لمكافحة الفساد، وكذلك القضاء على المستفيدين من الأموال التي يتم نهبها في الكثير من الأحيان.

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