الحبري يستعرض مع السفير الفرنسي مشروع توحيد المصرف

الوطن| متابعات

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف بمدينة بنغازي “علي الحبري”، مع سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا “مصطفى مهراج” التطورات مشروع توحيد المصرف المركزي.

ووفقاً للمكتب الإعلامي للمصرف، جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء، بحثا خلاله لمعوقات التي تواجهه ومدى سبل الاستمرار في هذا المشروع.

واستعرض الحبري خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية في ليبيا، في ظل التطورات الاخيرة محلياً ودولياً، والتي من ضمنها قرار مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي القاضي بتعديل سعر صرف الدينار الليبي.

من جانبه، استعرض السفير الفرنسي الجهود التي تقوم بها بلاده مع جميع الاطراف لتحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في ليبيا.