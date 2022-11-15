بحث النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” التحديات التي تواجه قطاع النفط وفي مقدمتها الرفع من معدلات الإنتاج وفقا للخطط المستقبلية.

وأكد “اللافي” خلال اللقاء دعم المجلس الرئاسي الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتحييدها عن التجاذبات السياسية لتتمكن من القيام بمسؤولياتها وتحقيق أهدافها، من جهته أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط استمرار المؤسسة في عملها الدؤوب لزيادة معدلات الإنتاج واستدامتها.

The post “اللافي” يناقش مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الخطط المستقبلية للرفع من معدلات الإنتاج appeared first on قناة تبادل.

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