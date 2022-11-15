خاص.. ” أبوبكر مروان ” يُصرح لصدى حيال دورة مبادىء التفتيش الجيد

تحدث رئيس وحدة سوق الجمعة للرقابة على الأغذية والأدوية ” أبوبكر مروان ” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل دورة مبادىء التفتيش الجيد التي نظمها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، حيث قال: من خلال عملنا المشترك مع الحرس البلدي كانت هناك دورة تشمل حوالي 480 منتسب، ونرى أن الحرس البلدي جزء لا يتجزئ من العمل الرقابة على الأغذية والأدوية وله دور كبير، عملنا عن إحياء دورة في مبادئ التفتيش الجيد نحتاج إلى أشخاص متعلمة ومهنية فنية، حتى لا يحدث ظلم في الشارع الليبي، وكذلك أعددنا منهج على مبادئ التفتيش الجيد يبدأ بقانون 106 وبعدها ستظهر مادة 53 الخاصة بالعبوات، ومحاضرة في سلامة الغذاء، ومحاضرة في أمن الغذاء، وتاليها الكشف عن اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والبيض والمخابز واللبن، وستكون كاملة محاظرات تدريبية بطريقة الكشف عن المواد الغذائية وتخزين الجيد والنقل .

وقال ايضا بأن الدورة ستكون مدتها من 8 أيام إلى 10 أيام بمعدل ساعتين إلى ثلاث ساعات، هما الآن مستمرين في الدورة لازال لهم شهر، وستكون مستمرة لكي يتم استكمال العشر أيام القادمة، وسيكون هناك امتحان اجتياز لهذه الدورة وشهادة مشاركة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

إلى جانب أننا نعمل على إحياء دورة في احتراف صناعة الخبز، وصلنا إلى مرحلة العملي بعد عشر أيام نظري، وتم تسجيل بها 200 متدرب، ويتم العمل بتناوب صباحاً ومساءاً، ومعتمدة من وزارة العمل، حيث شملت الأجهزة التي تستخدم في تحليل الدقيق وكذلك أنواع العجائب، وتركيب الكيميائية للعجين، وصناعة الخبز، وبعد التصفية الأولى الأن تحصلنا على 100 متدرب، وسيتم إدخالهم إلى سوق العمل من العمالة الليبية.

ونوه “مروان” بأنه إلى أول مرة في ليبيا سيتم إعطاء إذن مزاولة من قبل وزير العمل في صناعة الخبز من وزارة العمل، وشهادة معتمدة بأنه قد تحصل على الدورة التدريبية.

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