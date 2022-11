أمرت النيابة العامة بحبس أحد موظفي مراقبة الخدمات المالية ببلدية رقدالين احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة تآمره مع مدير مصرف الجمهورية فرع رقدالين للاستيلاء على مبلغ مليون و500 ألف دينار من القيم المالية المرصودة للإيفاء بمرتبات الموظفين.

وأوضح مكتب النائب العام بأن وكيل النيابة حقق في المعلومات المرتبطة بواقعة كسب غير مشروع عن طريق عملية مصرفية أنجزت في فرع مصرف الجمهورية رقدالين، وكشف عن قيام أحد موظفي مراقبة الخدمات المالية ببلدية رقدالين بالتآمر مع مدير فرع المصرف على تزوير صك مصرفي استعملاه للاستيلاء على المبلغ المذكور ثم تعمدا إدخاله في عمليات تحويل داخلي لتمويه مصدره حتى استيسرَ لهما سحبه.

وأضاف بأن النيابة العامة انتهت إلى اتهام الموظف المنسوب إلى المراقبة بارتكاب جرائم التزوير وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع مادية، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ووجهت الجهات الضبطية بإنفاذ أمرها القاضي بضبط وإحضار مدير فرع المصرف.

The post النيابة العامة تأمر بحبس موظف بمراقبة الخدمات المالية رقدالين بتهمة الاستيلاء على مبلغ مليون و500 ألف دينار appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا