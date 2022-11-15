خاص.. “الحراري”: مكافحة الفساد أمر سهل إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية

صرح رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية “محمد الحراري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: أن الفساد أصبح آفة من الآفات داخل المجتمع، واقتلاعها ليس من السهل، وأتمنى التعاون من جميع مؤسسات الدولة وأن يتم إخراج خطة لمكافحة الفساد في الدولة.

وأضاف “الحراري”: بأن غسيل الأموال في ليبيا نتيجة من نتائج الفساد في البلاد، وليس سبب للفساد، وكذلك أن مكافحة الفساد يجب أن تبدأ من أعلى السلم وليس من أسفل السلم.

قال كذلك: شاهدنا تقرير الديوان الملئ بالفضائح ولكن لم نرى أي إجراء رادع لطبع السياسية والسلطات العليا.

وتابع قائلاً: هناك تجارب كثيرة لمكافحة الفساد يجب الاقتداء بها والحل سهل إذا وجدت إرادة سياسية حقيقة وقضاء عادل وواعد.

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