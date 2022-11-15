بعد إعلان مؤسسها عن نيته بالتبرع بأغلب ثروته.. أمازون تعتزم تسريح 10 آلاف موظف

تعتزم شركة أمازون المتخصصة في التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية تسريح نحو 10 آلاف موظف من العاملين في الوظائف الإدارية والتكنولوجية، ابتداء من هذا الأسبوع.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إلى أن تخفيضات الوظائف ستركز على وحدة الأجهزة التابعة لعملاق التجارة الإلكترونية، والتي تضم المساعد الصوتي أليكسا، بالإضافة إلى قسم البيع بالتجزئة والموارد البشرية.

وسجلت الوحدة التي تضم أليكسا خسائره تتجاوز ال5 مليارات دولار سنوياً، كما فقدت الشركة نحو 40% من قيمتها حتى الآن هذا العام .

وخلال الربع الثاني من العام الحالي، خفضت أمازون عدد موظفيها 99 ألف شخص، وصولاً إلى 1.52 مليون موظف، وقالت الشركة إنها اتخذت خطوات لتقليص قوتها العاملة أكثر من ذلك.

وبالتزامن مع ذلك اعلن جيف بيزوس مؤسس أمازون عن نيته التبرع بأغلب ثروته، البالغة 124 مليار دولار، للأعمال الخيرية قبل وفاته قائلاً بأنه سيوجه الجزء الأكبر من تبرعاته لمحاربة تغير المناخ ولمساعدة من يعملون على رأب الصدع في الحياة السياسية الأميركية.