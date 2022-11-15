خاص.. رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة يفصح لصدى عن بعض العوائق التي تعيق الشركات

صرح رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة “محمد البشير” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال الملتقى الوطني الأول لشركات السياحة الليبية لخدمات الحج والعمرة قائلاً: نلتقي اليوم في هذا الملتقى الأول لشركات السياحة الليبية لخدمات الحج والعمرة وشركات الخطوط الليبية الناقلة للحجاج والمعتمرين، لكي يتم دراسة أوضاع هذه الشركات وللبحث جميع العوائق والمشكلات وسبل حلحلتها، حتى يتم تسيير رحلات للمواطن الليبي للوصول للعمرة بأيسر الوسائل وبأقل تكلفة.

وأضاف بالقول: العوائق التي تعيق بعض الشركات هي في عدم وجود أي تنسيق، وكذلك لم يكون هناك جهة عامة تتولى، وأيضاً تنسيق لهذا الشأن بإعتبارها عمل تقوم به الشركات لوحدها، أو عمل حج موسمي لا علاقة له بشأن يومي، ولكن نضعه في مصاف المهام الملقات على الحكومة ومؤسسات الدولة في رعاية هذا الشأن الذي يمارس على مدى العام، كما نتمنى أن نخرج بتوصيات لهذا الملتقى.

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