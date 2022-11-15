المصرف الزراعي للأصول الوراثية يعتزم توثيق 1500 عينة من البذور المحلية النادرة

قال مدير المصرف الوطني للأصول الوراثية النباتية أسامة سليك إن المصرف يعتزم مطلع العام القادم توثيق عدد 1500 عينة من بذور النباتات المحلية النادرة.

وأضاف سليك لتطبيق بكم الإخباري أن عينات المخزون غير الموثوق تشمل مدخلات السلالات المحلية المحصولية والبرية للحبوب والبقوليات وأنواع من النباتات المتوطنة بمناطق الجبل الغربي.

يذكر بأن المصرف قد أعلن في مارس الماضي عن تخزين 2500 عينة لسلالات محاصيل نادرة حتى الآن، منها 1500 عينة موثقة، و1000 عينة غير موثقة.