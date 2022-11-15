خاص.. “بن زير”: عدم تنفيذ الأحكام القضائية هو إنكار للعدالة ويشكل جنح جنائية

صرح الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي “رمضان بن زير” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية على هامش المؤتمر العلمي لمكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار قائلاً: أن مايميز هذا المؤتمر وجود جميع المؤسسات الليبية شخصيات عربية ودولية وعدد من الورقات البحثية التي توضح الأسباب الحقيقية للفساد وتداعيات الفساد ومعالجة أزمة الفساد.

كما أوضح “بن زير” بأنه ستخرج عدد من التوصيات منها تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين والليبيين لمتابعة نتائج هذا المؤتمر.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يوجه رسالة بخطورة الفساد وبخطورة عدم تنفيذ الأحكام القضائية وإلى مراسلته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء، وأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية هو إنكار للعدالة ويشكل جنح جنائية.

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