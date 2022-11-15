تركيا تجري محادثات مع نيجيريا وليبيا كمصادر للغاز

ذكرت صحيفة” busiweek ” المهتمة بشؤون النفطية نقلا عن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن المحادثات التي أجريناها مع نيجيريا وليبيا تسعى إلى مصادر بديلة للغاز .

وأضاف دونماز أن تركيا أيضًا تريد الانخراط في نشاط الإنتاج في المناطق التي تشتري منها الغاز الطبيعي والنفط .

وأشار دونماز إلى أن هذه هي استراتيجيتنا الجديدة للطاقة كما أننا ننظر في إقامة شراكات مع تلك الدول للحصول على حصة في إنتاج الغاز والنفط .

وقال دونماز: “لقد تلقينا عروضًا خاصة من إفريقيا منذ أن قمنا بزيادة قدراتنا في البحار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية