عقدت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تقابلياً بمقر المؤسسة في طرابلس، مع مسؤولي شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية.

وأفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك، بأن الاجتماع خُصِص لمناقشة رفع حالة القوة القاهرة واستئناف نشاط الشركة الاستكشافي في ليبيا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المشاريع المنجزة للشركة فيما يخص يرامج الاستكشاف والاستطلاع للعام 2022 والبرامج المقترحة للعام 2023 فيما يخص برامج المسح السيزمي والحفر الاستكشافي والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

وحضر الاجتماع عن المؤسسة مدير إدارة الاستكشاف عبد المنعم بطيخ، وعدد من المختصين والفنيين بإدارة الاستكشاف وعن شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية حضر نائب المدير العام بشركة توتال فرع ليبيا أحمد أبولسين، ومدير إدارة الاستكشاف محمود خليل، وعدد من المختصين.

يُشار إلى أن شركة “توتال إنرجيز” هي مجموعة شركات فرنسية متكاملة متعددة الجنسيات للنفط والغاز تأسست في العام 1924، وهي واحدة من سبع شركات نفط كبرى، وتُغطي أعمالها سلسلة النفط والغاز بأكملها من استكشاف النفط الخام والغاز الطبيعي وإنتاجهما إلى توليد الطاقة، والنقل، وتكرير النفط، وتسويق المنتجات البترولية، والتجارة الدولية للنفط الخام ومنتجاته، وفضلاً عن ذلك فهي كذلك شركة تصنيع موادَ كيميائية على نطاق واسع.

The post مؤسسة النفط تبحث استئناف نشاط «توتال» الاستكشافي في ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا