“الدبيبة” يصدر تعليماته بصرف مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر وإعطاء الأولوية في جدول المرتبات الموحد لقطاع الصحة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الاثنين، تعليماته لوزارة المالية بصرف مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر معاً بعد تأخر الوزارة في إعداد مرتبات شهر أكتوبر بسبب أعمال التحديث والمطابقة لبيانات الموظفين.

كما وجه “الدبيبة” تعليماته باستكمال وزارة المالية لأعمال المطابقة للقطاعات وتنفيذ الجدول الموحد للمرتبات مع إعطاء الأولوية للعاملين بقطاع الصحة.

