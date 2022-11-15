الجوف النفطية تبحث مع شركة ENSP الجزائرية سبل التعاون المشترك

عقدت شركة الجوف للتقنية النفطية اجتماع اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر بقاعة الاِجتماعات الرئيسية بالمبنى الإداري قنفوذة اجتماعاً بحضور عضو لجنة الإدارة للعمليّات والخدمات “سليمان اجبيل” ومُدراء الإدارات والمكتب القانوني ، مع شركة ENSP الجزائرية الرائدة في مجال الخدمات النفطيّة عبر الدائرة المُغلقة .

حيث تم خلال هذا الاجتماع بحث سبل التعاون المُشترك بين الطرفين وتقديم خدمات تكامُليّة تُحقق الإضافة للشركتين وتم الإتفاق على استمرار الاجتماعات لدراسة بعض الأعمال المُشتركة التي تخص الخدمات النفطيّة والوصول إلى الصورة النهائية للتعاقد المُثمر لما فيه مصلحة لقطاع النفط.

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