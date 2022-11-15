طرابلس 15 نوفمبر 2022 (وال)- عقدت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع التقابلي مع مسؤولي شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية، لمناقشة رفع حالة القوة القاهرة واستئناف نشاط الشركة الاستكشافي في ليبيا. وجرى خلال الاجتماع مناقشة المشاريع المنجزة للشركة فيما يخص يرامج الاستكشاف والاستطلاع للعام 2022، والبرامج المقترحة للعام 2023 فيما يخص برامج المسح […]

ظهرت المقالة الوطنية للنفط وشركة ” توتال إنرجيز ” الفرنسية تبحثان رفع حالة القوة القاهرة واستئناف نشاط الشركة في ليبيا أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال